A Mirabella Eclano il Congresso cittadino di Forza Italia
Il 24 ottobre alle ore 18:30 si terrà il Congresso Cittadino presso l’Hotel Il Bosco, in Via Bosco, Mirabella Eclano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NanoTV. . #Avellino - Sequestrati 200kg di rifiuti speciali dai carabinieri di Mirabella Eclano. Servizio di #FlavioCerbone #NnaoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Shock a Mirabella Eclano: violenza sui buoi durante la tradizionale “Tirata” https://avellinotoday.it/cronaca/mirabella-eclano-violenza-buoi.html… - vergognoso assistere a tanta violenza contro animali indifesi in un contesto di festa e fede. Chiediamo che il res - X Vai su X
Mirabella Eclano, la piscina comunale resta terreno di scontro. Rinascita Eclanese: spesi oltre 300.00 euro ma la struttura resta chiusa - La piscina comunale resta il terreno di scontro tra la maggioranza consiliare e l’opposizione. Si legge su corriereirpinia.it
Strage di Mirabella: tra i 4 morti il - Tra i quattro ragazzi ventenni morti nell'incidente della scorsa notte a Mirabella Eclano c'è anche il giovane pugile Bilal Boussadra di 19 anni, figlio di due genitori marocchini che vivono in ... ilmattino.it scrive
Incidente mortale in Irpinia, Sturno piange i suoi figli - Erano cresciuti insieme i quattro giovani morti nell'incidente stradale avvenuto sabato a Mirabella Eclano. Da rainews.it