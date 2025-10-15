A Lecce due giornate dedicate a integrazione e umanizzazione nelle cure palliative

Lecceprima.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - In occasione della donazione dell’umanizzazione pittorica di alcune stanze dell’Hospice di San Cesario di Lecce, l’Associazione Cuore e mani aperte OdV organizza un convegno sul tema “Cure palliative e territorio: integrazione e umanizzazione”, in programma venerdì 17 e sabato 18 ottobre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

