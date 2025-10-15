A Lancianofiera torna Progress atteso anche il ministro Paolo Zangrillo
“Due aziende su tre non trovano le figure professionali di cui hanno bisogno. Questo disallineamento di competenze tra chi cerca e offre lavoro porta addirittura a una perdita di Pil di 44 miliardi. Progress diventa, quindi, un momento centrale per il territorio per mettere in rete il mondo della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
