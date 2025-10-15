A Gaza la tregua non basta | La guerra può tornare in ogni momento
Khan Yunis, Gaza sud 15 ott. (askanews) - Nonostante la tregua tra Israele e Hamas dopo due anni di guerra, molti palestinesi nella Striscia di Gaza restano diffidenti e temono un ritorno delle ostilità. Nel mercato di Khan Yunis, la vita prova a ripartire tra le tende degli sfollati, ma la paura è ancora viva. "Netanyahu continua a minacciarci, dicendo che potrebbe farla riprendere in qualsiasi momento. Noi confidiamo solo in Dio, perché è lui il nostro garante: gli israeliani non ne hanno alcuno". La stessa incertezza la esprime anche chi, come Hisham Al-Kidrah, teme che la tregua sia solo una pausa temporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Tg2000 - La #tregua a #Gaza è fragile. Storia della colonia cristiana minacciata #15ottobre #Tv2000 #MedioOriente #StrisciadiGaza #Israele #Hamas #Palestina @tg2000it - X Vai su X
Alessandro Di Battista. . Il mio intervento a diMartedì sulla tregua a Gaza e sull'ipocrisia dei governi occidentali P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Giovedì 16 ottobre CATANZARO. Parteciperò al TEDX alle 18.30 Teatro Comunale (Corso Mazzini). - Lun - facebook.com Vai su Facebook
A Gaza la tregua non basta: “La guerra può tornare in ogni momento” - (askanews) – Nonostante la tregua tra Israele e Hamas dopo due anni di guerra, molti palestinesi nella Striscia di Gaza restano diffidenti e temono un ritorno delle ostili ... Si legge su askanews.it
Gaza senza tregua. Ancora fuoco, sangue e caos - Accuse a Israele di avere infranto il cessate il fuoco (44 morti), che a sua volta ... Lo riporta huffingtonpost.it
Gaza, news in diretta: Israele: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno”, Media: “Valico di Rafah non aprirà oggi” - Le ultime notizie in diretta dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza: Incertezza sulla riapertura del valico di Rafah ... Scrive fanpage.it