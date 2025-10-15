Gandosso (Bergamo), 15 ottobre 2025 – Tanta gente ha partecipato ai funerali di Asia Curnis, la 23enne di Gandosso morta nell’incidente accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Bolgare, lungo la provinciale. Accanto a lei c’era la sorella di 22 anni rimasta ferita e sotto choc. Le due ragazze viaggiavano su una Audi Q2 condotta dalla vittima. All’origine un sorpasso azzardato da parte di un 23enne che era alla guida di una Mercedes. Il giovane è ricoverato agli Spedali Civili di Bescia, dalle prime analisi è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,83 gl, oltre i limiti di legge. Guida ubriaco e uccide un giovane ciclista a Truccazzano, poi scappa: è la mamma a convincerlo a tornare lì e costituirsi "Senso d’ingiustizia” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Gandosso i funerali di Asia Curnis. Il dolore e le lacrime del paese, le parole del parroco, il volo dei palloncini: "Rabbia e dolore, ma niente odio"