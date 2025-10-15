A Foggia è nato il ' Giardino della gioia'
Lunedì 13 ottobre, a Foggia, nel cortile della parrocchia di San Paolo Apostolo su un terreno concesso in adozione dal Comune di Foggia, è stato inaugurato ‘Il Giardino della gioia’, alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, Mons. Giorgio Ferretti, della sindaca Maria Aida. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
