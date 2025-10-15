A Foggia è nato il ' Giardino della gioia'

Foggiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 ottobre, a Foggia, nel cortile della parrocchia di San Paolo Apostolo su un terreno concesso in adozione dal Comune di Foggia, è stato inaugurato ‘Il Giardino della gioia’, alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, Mons. Giorgio Ferretti, della sindaca Maria Aida. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Foggia 232 Nato Giardino