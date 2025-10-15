A Fiumicino la prima Festa dell’Agricoltura per riscoprire le radici contadine

Fiumicino, 15 ottobre 2025 – Il 19 ottobre, dalle 10 alle 15, si terrà la prima edizione della festa dell’agricoltura “Dalla Terra alla Tavola”, un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco Torre in Pietra APS. La manifestazione avrà luogo presso i giardini della Chiesa di Sant’Antonio Abate, in via Francesco Marcolini 22. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare e riscoprire i valori rurali che da sempre caratterizzano le terre a nord del Comune. In passato, infatti, i contadini si riunivano all’inizio dell’anno agrario, con l’arrivo dell’autunno, per far benedire i campi arati, augurandosi un raccolto abbondante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it