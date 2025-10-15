A Firenze sequestrati 3 kg di stupefacenti

Firenze, 15 ottobre 2025 - Circa 3 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e una persona arrestata. È questo l'esito dell'intervento congiunto della Squadra Antidroga della Polizia Municipale e della Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni in via del Ferrone per una persona di origini marocchine conosciuto come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, il quale sembrava utilizzasse come deposito della sostanza da vendere alcune autovetture. Nel corso di un riservato servizio di osservazione, gli operatori hanno notato l'uomo a bordo di uno scooter che, dopo aver arrestato la marcia del veicolo, si è diretto appiedato verso l'ingresso di un parcheggio, raggiungendo una delle auto parcheggiate.

