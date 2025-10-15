A che ora Virtus Bologna-AS Monaco oggi Eurolega basket 2026 | programma tv streaming
Quarto appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 e per la Virtus Olidata Bologna impegno casalingo al Paladozza, dove gli emiliani affronteranno oggi il Monaco. E dopo i ko subiti contro Valencia e Parigi per i ragazzi di Dusko Ivanovic è il momento di tornare a correre. Il Monaco, di contro, dopo il sorprendente ko all’esordio contro lo Zalgiris in casa ha inanellato due successi con Dubai e l’Olimpia Milano, seppur quest’ultimo tra le molte polemiche per l’arbitraggio. I francesi sono, così, balzati attualmente al secondo posto in classifica, proprio alle spalle dei lituani, e vorranno imporsi per continuare il buon momento. 🔗 Leggi su Oasport.it
