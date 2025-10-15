A che ora Roma-Barcellona oggi Champions League calcio femminile 2026 | programma tv streaming
Una sfida per diventare grandi, al di là del risultato. Oggi, mercoledì 15 ottobre, alle ore 21:00 si gioca Roma-Barcellona, seconda match valido per la fase a girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Partita dai contorni proibitivi quella che si consumerà al Tre Fontane, dove le padrone di casa dovranno essere brave a tenere botta fronteggiando una delle corazzate più attrezzate dell’intera competizione. Le giallorosse sono reduci dalla bruttissima batosta avuta nella sfida inaugurale contro il Real Madrid, dove hanno dovuto cedere il passo alle avversarie con il rotondo risultato di 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
