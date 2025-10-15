A Cesena il ' World Pasta Day' si festeggia senza glutine

Cesenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del "World Pasta Day" i volontari Aic di Cesena vi invitano ad un evento davvero speciale: un pranzo tutto a base di pasta fresca fatta a mano preparata con passione dal laboratorio cesenate "Zero Farina", specializzato in produzioni senza glutine. Il pranzo avrà luogo domenica 26. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

