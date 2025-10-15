A Cesena il ' World Pasta Day' si festeggia senza glutine

In occasione del "World Pasta Day" i volontari Aic di Cesena vi invitano ad un evento davvero speciale: un pranzo tutto a base di pasta fresca fatta a mano preparata con passione dal laboratorio cesenate "Zero Farina", specializzato in produzioni senza glutine. Il pranzo avrà luogo domenica 26. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In occasione del World Pasta Day, celebrato in tutto il mondo, i volontari di Cesena vi invitano al World Pasta Day SENZA GLUTINE, domenica 26 ottobre dalle ore 12, presso Welldone Cils Social Food in Piazza della Libertà 4. Il menù, in locandina, sarà rea - facebook.com Vai su Facebook

