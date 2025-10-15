A Cervia i lavori per duna di sabbia | una barriera di 9 km contro le mareggiate
Cervia (Ravenna), 15 ottobre 2025 - Sono iniziati sulle spiagge di Cervia i lavori per la realizzazione dei 9 km di duna che ogni anno la Cooperativa bagnini erige come barriera a protezione delle mareggiate. Un’operazione indispensabile per preservare gli stabilimenti balneari e il lungomare dalle incursioni del mare. Il costo preventivato per l’innalzamento e la rimozione, nel 2026, oltre alle eventuali ricostruzioni in caso si mareggiate, è di circa 330 mila euro e sarà totalmente a carico degli imprenditori balneari. La duna è un vero e proprio “muro di sabbia”, con una base di circa tre metri, il cui completamento è stimato per il 28 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
