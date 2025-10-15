A Caserta le nuove cure hi-tech per le malattie cardiache
Si apre domani, 16 ottobre, al Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, il XIII Simposio Scientifico Cardio Update 2025, due giornate dedicate alle nuove frontiere nella cura delle malattie cardiovascolari acute e croniche, con particolare attenzione all’impiego dell’Intelligenza Artificiale in ambito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
