A Capodimonte la mostra ' NAFRICA-MASCHERE Memorie & Identità Uomini o Maschere'

Nell’ambito delle celebrazioni Napoli2500 con la direzione artistica di Laura Valente, il Comune e il Museo e Real Bosco di Capodimonte, diretto da Eike Schmidt, ospiteranno la mostra NAFRICA-MASCHERE a cura di Simon Njami e prodotta da Andrea Aragosa per Black tarantella. L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondisci con queste news

Cari amici, sono felice di annunciare la mia partecipazione alla mostra collettiva “NAfrica – Maschere”, a cura di Simon Njami, dal 15 ottobre 2025 al 7 gennaio 2026 presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte. La mostra è promossa da Ministero della Cult - facebook.com Vai su Facebook

Nafrica a Capodimonte, maschere e storia per Napoli 2500 - Alla Biennale di Venezia del 1922 furono mostrati per la prima volta manufatti di 'arte primitiva', ma a Napoli si tennero le grandi esposizioni coloniali del 1934 e del 1940 che concorsero durante il ... Riporta ansa.it

A Capodimonte, la mostra 'NAFRICA-MASCHERE (Memorie & Identità / Uomini o Maschere)' - Nell’ambito delle celebrazioni Napoli2500 con la direzione artistica di Laura Valente, il Comune e il Museo e Real Bosco di Capodimonte, diretto da Eike Schmidt, ospiteranno la mostra NAFRICA- Secondo napolitoday.it

I volti dell'Africa al Museo di Capodimonte - Fino al 6 gennaio la mostra racconta l'Africa attraverso la lente di 25 artisti africani ed europei. Riporta rainews.it