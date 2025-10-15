A Capena proclamato lutto cittadino per la morte del giostraio massacrato alla sagra | l'addio a Stefano Luigi Cena

Proclamato lutto cittadino e un minuto di silenzio per la morte del giostraio Stefano Luigi Cena. L'addio della comunità di Capena: "Ora inserisci il gettone e fai buon viaggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

