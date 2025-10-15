A Brusaporto Bg pizza e barbecue d' autore A Milano caffè e lifestyle in Piazza Cordusio pane di grani antichi e dolcetti a Porta Nuova e un ristorante molto italiano e molto moderno accanto al Tribunale A Genova una spagnola taberna

Iodonna.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A utunno, si torna al coperto ma senza rinunciare al colore, allo spazio, alla vivacità di atmosfera e menu. Vi segnaliamo cinque nuovi indirizzi ( uno, in realtà, rinnovato” ), molto diversi tra loro, ma tutti interessanti, da provare. 5 domande a. Maria Grazia Cucinotta a Venezia 2025 X Nel Bergamasco, il casual (ma elegantissimo) dining di una famiglia tristellata, a Milano il flagship store di un marchio iconico di caffè e lifestyle, il ristorante democratico contemporaneo che coniuga buon gusto italiano e precisione da gran pasticceri, il forno design dei grani antichi. E a Genova, una simpatica “taberna” dove si può pranzare “a prezzi popolari”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

a brusaporto bg pizza e barbecue d autore a milano caff232 e lifestyle in piazza cordusio pane di grani antichi e dolcetti a porta nuova e un ristorante molto italiano e molto moderno accanto al tribunale a genova una spagnola taberna

© Iodonna.it - A Brusaporto (Bg), pizza e barbecue d'autore. A Milano, caffè e lifestyle in Piazza Cordusio, pane di grani antichi e dolcetti a Porta Nuova e un ristorante molto italiano e molto moderno accanto al Tribunale. A Genova, una spagnola “taberna”

Argomenti simili trattati di recente

Menu di Pasqua 2020 delivery, i grandi chef che consegnano a domicilio in Italia - La famiglia Cerea è in prima linea per aiutare gli operatori che si stanno adoperando a risolvere l'emergenza attuale. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Brusaporto Bg Pizza Barbecue