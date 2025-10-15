A Borzonasca torna Agricasta la tradizionale festa itinerante dedicata alla castagna

Borzonasca torna, come ogni anno, a profumare di castagne: si rinnova infatti l'appuntamento con Agricasta, la manifestazione legata alla cultura della castagna, così importante nel passato e profondamente radicata nella tradizione. L'evento itinerante si svolgerà domenica 19 ottobre, dalle 12. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

