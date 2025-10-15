A Bagno a Ripoli si balla come nel Rinascimento con il Gran Ballo Rinascimentale

Un tuffo nella musica d'altri tempi. Domenica 19 ottobre alle ore 21.00 all'antico Spedale del Bigallo, appuntamento con il con il Gran Ballo Rinascimentale, lo spettacolo promosso e organizzato dall'associazione culturale "Contrada Alfiere" insieme al suo gruppo di ballo Alba Novella, gli.

