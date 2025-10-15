A Bagno a Ripoli si balla come nel Rinascimento con il Gran Ballo Rinascimentale

Un tuffo nella musica d'altri tempi. Domenica 19 ottobre alle ore 21.00 all'antico Spedale del Bigallo, appuntamento con il con il Gran Ballo Rinascimentale, lo spettacolo promosso e organizzato dall'associazione culturale "Contrada Alfiere" insieme al suo gruppo di ballo Alba Novella, gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

#at_Firenze Dal 15 ottobre la fermata ROMA BOCCI, in Via Roma a Bagno a Ripoli, viene spostata per lavori. Info su http://at-bus.it/avvisi - X Vai su X

Il Prof Alessandro Barbero stamani a Bagno a Ripoli con il nuovo libro “San Francesco” - facebook.com Vai su Facebook

Bagno a Ripoli torna indietro nel tempo: domani Palio e Giostra della Stella - Domani Bagno a Ripoli tornerà indietro nel tempo con la 46ª edizione del Palio delle Contrade – Giostra della Stella. Si legge su lanazione.it

Omaggio in musica a Maria Tipo: il concerto-evento l’8 ottobre a Bagno a Ripoli - Nella Chiesa di San Lorenzo a Vicchio di Rimaggio, che ha contribuito a salvare e valorizzare, concerto speciale per una delle più grandi interpreti e docenti italiane del Novecento, nel giorno in cui ... Segnala msn.com

Bagno a Ripoli in Usa nel segno Fata Morgana del Giambologna - Ieri il Cleveland Museum of Art, in Ohio negli Stati Uniti, ha inaugurato uno spazio dedicato alla statua della ... Da ansa.it