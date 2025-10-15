A +Arte spazio a Paolo Parisi
Domani alle 18 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana, si terrà il terzo appuntamento di +Arte, il ciclo di incontri pubblici dedicati alle arti contemporanee, ideato e promosso da Fondazione Lam in collaborazione con il Comune di Cesena, e a cura di Pier Luigi Sacco, con ingresso libero e gratuito. Dopo gli interventi di Pier Luigi Sacco e Piersandra Di Matteo, il protagonista della terza serata sarà Paolo Parisi, vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, artista e docente, con una lezione dal titolo ‘Nomi dei Colori Classici’. A partire da una visione contemporanea della superficie pittorica, non più concepita come elemento bidimensionale ma intesa come ‘spazio relazionale’, Paolo Parisi, in una lezione pensata appositamente per il progetto +Arte, partendo dalla propria esperienza personale, proporrà un percorso che unisce teoria e pratica artistica, didattica e attivazione collettiva di spazi autogestiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
