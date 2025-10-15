A 50 anni dal massacro del Circeo Angelo Izzo si laurea in legge
A cinquant'anni dalla strage del Circeo e a venti dal massacro di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato in Giurisprudenza. Angelo Izzo, oggi 70enne, fu responsabile, il 29 settembre del 1975, insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira, del delitto costato la vita alla 19enne Rosaria Lopez e, nel 2005. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
