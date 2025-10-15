70 arresti e circa 69 kg di sostanze stupefacenti sequestrate dalla Polizia di Stato nei primi 9 mesi dell’anno
Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 47 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile da qualche giorno avevano posto l’attenzione verso un pregiudicato tarantino abitualmente dedito all’attività di spaccio. Nel corso di mirati servizi di osservazione, i poliziotti hanno notato nell’arco dell’intera giornata la sua presenza sul balcone di casa, in pieno centro cittadino ed un considerevole flusso di giovani conosciuti come tossicodipendenti che entravano in quel palazzo per uscirne dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
