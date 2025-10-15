60 scienziati udinesi tra i migliori al mondo scelti tra oltre 9 milioni

Udinetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessanta scienziati dell’Università di Udine figurano tra i più influenti al mondo secondo l’indagine “World’s Top 2% Scientists”, realizzata dall’Università di Stanford in collaborazione con la casa editrice Elsevier. Il dato segna un nuovo traguardo per l’ateneo friulano, che cresce di quattro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: 60 Scienziati Udinesi Migliori