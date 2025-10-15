6 grandi tennisti si sfidano nell' arco di quattro giorni per conquistare un ricchissimo montepremi

C omincia oggi su Netflix –- primo match alle 18.30 – la seconda edizione del torneo di tennis Six Kings Sla m 2025 in diretta da Riyadh, in Arabia Saudita. La sfida tra campioni (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsisipas) è a eliminazione diretta nell’arco di quattro giorni. Alcaraz batte Sinner e torna numero uno. L’azzurro cede in 4 set X Leggi anche › Jannik Sinner, il gossip dopo Wimbledon: il suo nuovo flirt è Laila Hasanovic? Six Kings Slam 2025 su Netflix: come funziona il torneo in Arabia Saudita e il montepremi. Sei campionissimi del tennis sono pronti a sfidarsi nel Six Kings Slam 2025, torneo din scena dal 15 al 18 ottobre con un montepremi finale di ben 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

