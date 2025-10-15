L’autunno 2025 sta segnando un ritorno preoccupante dell’ emergenza cimici asiatiche in diverse regioni italiane. Dalla Tuscia viterbese all’Emilia-Romagna, passando per il Veneto, le segnalazioni si moltiplicano e la situazione appare significativamente peggiorata rispetto agli ultimi due anni. Non si tratta solo di un fastidio domestico: le cimici asiatiche rappresentano una minaccia concreta per l’agricoltura italiana, con danni economici milionari già registrati e la prospettiva di perdite ancora più gravi. L’assessore all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna, Alessio Mammi, ha confermato l’allerta: “Solo in Emilia-Romagna sono stati erogati 10 milioni di euro tra ristori e indennizzi per gli agricoltori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 50 uova per volta, nessun predatore e milioni di danni: ecco perché le cimici asiatiche sono un incubo