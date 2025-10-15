32 anni di Lucio Corsi in 10 curiosità

Dalla cicatrice sul mento (che nasconde una storia da raccontare) ai segreti dietro il suo trucco bianco fino a quel talento che pochi conoscono. Oggi, Lucio Corsi soffia su 32 candeline, festeggiamo il menestrello toscano in 10 curiosità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 32 anni di Lucio Corsi in 10 curiosità

Approfondisci con queste news

Lucio Corsi compie 32 anni: il ristorante di famiglia, ha sfilato in passerella, la vita privata riservata, 7 segreti - X Vai su X

Da Pasolini a Lucio Dalla, da Eco a Biagi: tre generazioni di librai e un luogo che resiste al tempo. Giovedì 16 ottobre il brindisi per i 200 anni con il ministro della Cultura Alessandro Giuli - facebook.com Vai su Facebook

Lucio Corsi fa 32: stile, sogni e Maremma in musica - Dal cuore della Toscana ai palcoscenici internazionali: il cantautore festeggia un compleanno speciale, con una carriera ormai in piena fioritura ... Come scrive corrieredimaremma.it

Mercoledì 15 ottobre - Il cantautore, nato a Grosseto il 15 ottobre 1993, compie 32 anni. Lo riporta spettakolo.it

Lucio Corsi torna con un nuovo album e un film: ecco “La Chitarra Nella Roccia” - Lucio Corsi torna con “La Chitarra Nella Roccia”, un progetto tra musica e cinema: disco live e film girato all’Abbazia di San Galgano, in uscita a novembre. Scrive rds.it