28 aziende inserite a loro insaputa nel piano trump per la ricostruzione della striscia di gaza

Il progetto, presentato a funzionari dell’amministrazione Trump, include colossi come Tesla, Ikea e Tsmc, ma molte aziende affermano di non essere mai state contattate e che i loro nomi sono stati usati senza il loro consenso. 🔗 Leggi su Wired.it

