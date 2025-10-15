28 aziende inserite a loro insaputa nel piano Trump per la ricostruzione della Striscia di Gaza
Il progetto, presentato a funzionari dell’amministrazione Trump, include colossi come Tesla, Ikea e Tsmc, ma molte aziende affermano di non essere mai state contattate e che i loro nomi sono stati usati senza il loro consenso. 🔗 Leggi su Wired.it
Scopri altri approfondimenti
Specializzarsi a #padova nel settore agroalimentare, bio e sostenibile? Ascolta il podcast della coordinatrice della sede prof.ssa Paola Molari e ricorda fino al 14 ottobre 2025 puoi ancora iscriverti 2 anni #stage in #italia e in #europa con aziende italian - facebook.com Vai su Facebook