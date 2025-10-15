17 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Veronasera.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 ottobre è il 290º giorno del calendario gregoriano. Mancano 75 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: Sant’Ignazio di Antiochia (Vescovo e Martire)Proverbio del giorno: Quando l’autunno è mite, l’inverno arrugginisce la vite.Etimologia: Ignazio, la radice etimologica sembra essere. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

17 ottobre oroscopo almanaccoL'oroscopo di venerdì 17 ottobre e graduatoria: momento difficile per l'Acquario (2ª metà) - La Bilancia potrà contare su un’energia inesauribile e armoniosa, mentre il Capricorno dovrebbe rallentare il ritmo generale ... Segnala it.blastingnews.com

17 ottobre oroscopo almanaccoL'oroscopo di venerdì 17 ottobre e classifica: l'Acquario realizza l'impossibile - Il Leone avrà tanta buona energia da investire nella giornata, Cancro e Sagittario si lasceranno guidare da intuizioni ... Si legge su it.blastingnews.com

17 ottobre oroscopo almanaccoOroscopo della settimana dall’11 al 17 ottobre, in video - Da chi deve ascoltarsi dentro senza avere fretta a chi è pronto a decollare con nuovi progetti. iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 17 Ottobre Oroscopo Almanacco