17 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 17 ottobre è il 290º giorno del calendario gregoriano. Mancano 75 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: Sant’Ignazio di Antiochia (Vescovo e Martire)Proverbio del giorno: Quando l’autunno è mite, l’inverno arrugginisce la vite.Etimologia: Ignazio, la radice etimologica sembra essere. 🔗 Leggi su Veronasera.it

