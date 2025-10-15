16 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 16 ottobre è il 289º giorno del calendario gregoriano. Mancano 76 giorni alla fine dell'anno.Santi del giorno: San Gallo e Sant’Edvige (Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia)Proverbio del giorno: "Se fa belo a San Gal, fa belo fin a Nadal"Etimologia Edvige, nome di origine germanica dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I Fatti Vostri. . Oroscopo mercoledì 15 ottobre La classifia delle stelle di Paolo Fox! - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo dal 15 al 21 ottobre: buon periodo per i Vergine, ottima forma per i Bilancia - X Vai su X
L’oroscopo di giovedì 16 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny - Nell'oroscopo di giovedì 16 ottobre 2025 occhio ai segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario) che oggi hanno voglia di litigare, con la Luna prepotente ... Si legge su fanpage.it
L'oroscopo di giovedì 16 ottobre: giornata bellissima per Toro e Pesci - Oroscopo oggi giovedì 16 ottobre 2025, per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Secondo msn.com
Oroscopo di oggi 16 ottobre 2025: le previsioni segno per segno - Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Lo riporta modenatoday.it