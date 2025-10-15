15 ottobre Madonna di Porto in Gimigliano | l’immagine è portata a termine da mani misteriose
Ancora oggi rimane avvolta nel mistero l’origine del dipinto della Madonna di Porto in Gimigliano, ritrovato inspiegabilmente completato dal pittore che aveva ricevuto l’incarico di realizzare l’opera. È il 1626: in un tempo segnato da sciagure e calamità naturali come la peste scoppiata in Sicilia e i terremoto, gli abitanti di Gimigliano, nei pressi di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
