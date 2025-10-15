Firenze, 15 ottobre 2025 – Le vacanze estive sono ormai un lontano ricordo, la bellezza delle calde e assolate giornate sta pian piano lasciando il posto all’ autunno, momento dell’anno in cui la natura si veste di magia grazie alle sfumature calde ed avvolgenti che la fanno sembrare un quadro vivente. Il ponte di Ognissanti, che quest’anno cade strategicamente tra sabato 1 e domenica 2 novembre, si presenta come un momento perfetto per organizzare una gita fuori porta all’insegna del relax, dell’allegria e della magia: con Halloween alle porte, tra eventi, scenografie a tema e suggestivi campi di zucche, Firenze è la destinazione ideale dove trascorrere ore spensierate in compagnia di famiglia e amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 15 ottobre, inizia il conto alla rovescia per Halloween: cosa fare a Firenze