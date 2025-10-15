14enne sente rumori in giardino e va a controllare quello che trova è agghiacciante

Sembra la scena di un film, e invece è accaduto davvero. Un ragazzo di 14 anni si è svegliato nel cuore della notte sentendo dei rumori sospetti provenienti dal giardino. Solo, al piano terra della sua abitazione, il giovane ha avuto la prontezza e il coraggio di reagire ad un evento che poteva trasformarsi in un incubo. Il racconto della madre, Debora Costa, ex consigliera comunale, restituisce tutta la tensione di quella notte. Leggi anche: Meteo, quando e dove arriveranno piogge e temporali Il tentato furto nella notte: tre ladri in giardino. È accaduto nella serata di sabato 11 ottobre, in una tranquilla zona residenziale di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - 14enne sente rumori in giardino e va a controllare, quello che trova è agghiacciante

