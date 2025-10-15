Pratico, facile da applicare, alleato beauty in ogni momento della giornata: quando pensiamo al make-up ci focalizziamo su prodotti che possiamo portare sempre con noi per un veloce ritocco, che ci semplificano la vita e che ci possono aiutare quando ne abbiamo bisogno. Tra questi ci sono i fondotinta in formato stick: li possiamo tenere in borsa o nello zaino, per averli sempre a disposizione. Capita, infatti, che durante la giornata il nostro trucco perda di efficacia, soprattutto se è stata particolarmente intensa, oppure di aver bisogno di sistemarlo al volo perché gli impegni si protraggono più del previsto: in questi casi avere un fondotinta in formato stick a portata di mano è la soluzione per ogni esigenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 12 fondotinta stick da portare sempre con te per ritoccare il make up dove e quando vuoi