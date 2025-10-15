100 anni di intelligence Viaggio di Mario Caligiuri tra evoluzioni e sfide dei Servizi italiani

I 100 anni dell’intelligence italiana sono stati opportunamente festeggiati con un francobollo e con una moneta commemorativa da cinque euro in argento. Non per fare il pedante, ma, secondo me, si sarebbero potuti festeggiare anche i 165 anni dell’Intelligence, essendo presenti nello Stato italiano fin dalla sua costituzione. Infatti, l’estensione dello Statuto Albertino in tutto il Paese comprendeva anche le attività di quella che oggi chiamiamo Intelligence, ma che allora aveva una valenza esclusivamente militare, come ben si sperimentò durante la guerra civile del brigantaggio. Il generale e agente dell’intelligence Ambrogio Viviani, che non a caso è stato il primo a scrivere nel 1986 una “Storia dei Servizi segreti italiani”, in precedenza aveva pubblicato un interessante libro su “I servizi segreti piemontesi nel Risorgimento”. 🔗 Leggi su Formiche.net

