Dopo l’annuncio della pace tra Israele e Hamas, la gioia generale viene frenata dalle riserve della concorrente Rasha Younes, che si confronta con Donatella Mercoledisanto sulla reale natura di questa “pace”. L’Annuncio in Diretta e la Reazione Contenuta Grande Fratello 2025: durante la terza puntata, la conduttrice Simona Ventura ha rotto la consueta “bolla” del . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - ?? Scontro Notturno al GF su Palestina e Israele: “Meglio le Tende che la Guerra”