? Tensione a Ballando | Fognini e Magnini Accusano Barbara D’Urso di Favoritismo Lei Replica

I due sportivi hanno insinuato che una clip pre-esibizione avesse concesso alla conduttrice un vantaggio in termini di riposo, ma Barbara D’Urso ha chiarito che si trattava di una scelta artistica. L’Accusa di Favoritismo da Fognini e Magnini Le polemiche non mancano a Ballando con le Stelle. Durante una clip trasmessa a La Volta Buona . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Tensione a Ballando: Fognini e Magnini Accusano Barbara D’Urso di Favoritismo, Lei Replica

