? Fiocco Rosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | È Nata Clara Isabel

L’influencer e l’ex ciclista hanno annunciato la nascita della loro prima figlia con scatti emozionanti sui social, celebrando la fine di un percorso durato anni e segnato dalla fecondazione assistita. L’Annuncio Ufficiale e le Prime Foto Cecilia Rodriguez (35 anni) e Ignazio Moser (33 anni) sono diventati ufficialmente genitori. La coppia, unita dal 2017 e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Fiocco Rosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: È Nata Clara Isabel

Altre letture consigliate

Marta Menegatti, la campionessa di beach volley è diventata mamma di Nina: fiocco rosa in casa con 4 olimpiadi alle spalle - facebook.com Vai su Facebook

Parto in ambulanza, fiocco rosa a bordo a Campi Bisenzio - X Vai su X

Cecilia Rodriguez ha partorito: è nata la prima figlia da Ignazio Moser - Finalmente il grande giorno è arrivato: Cecilia Rodriguez ha partorito la prima figlia, frutto dell'amore che la lega a Ignazio Moser. Si legge su donnaglamour.it

Cecilia e Ignazio genitori: è nata Clara Isabel, le prime foto - Scopri le novità sul mondo della tv e del gossip, con un occhio anche all’ambiente social. Lo riporta blogtivvu.com

Cecilia Rodriguez è diventata mamma: nata la figlia con Ignazio Moser/ Il tenero annuncio e la gaffe di Belen - Cecilia Rodriguez è diventata mamma: nata la figlia con Ignazio Moser, il tenero annuncio e la gaffe di Belen che ha spoilerato tutto ... Si legge su ilsussidiario.net