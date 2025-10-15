??? 15 Ottobre | Giornata Internazionale delle Donne Rurali

Istituita dall'ONU, la Giornata celebra il ruolo cruciale delle donne nell'agricoltura e nella lotta alla povertà, denunciando le persistenti disuguaglianze nell'accesso a risorse e servizi. Origine e Data della Celebrazione La Giornata Internazionale delle Donne Rurali si celebra ogni anno il 15 ottobre. La sua istituzione risale al 18 dicembre 2007 con la risoluzione.

