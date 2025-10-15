Biografia di un attore poliedrico: dal teatro di Strehler ai cinepanettoni con De Sica, fino all’impegno civile e al successo come doppiatore. Le Radici Romane e l’Impegno Politico (Anni ’70) Massimo Ghini nasce a Roma il 12 ottobre 1954. La sua formazione iniziale è profondamente influenzata dalla storia familiare: figlio di un partigiano sopravvissuto alla . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - ? Massimo Ghini: Da Attivista Politico a Icona del Cinema e della Fiction Italiana