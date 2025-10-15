?? We Breast Dalla cura al prendersi cura alla Camera dei Deputati | scienza arte e istituzioni insieme contro il tumore al seno

Il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “ We Breast. Dalla cura al prendersi cura ”, un evento organizzato in occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, un evento che unisce rigore scientifico, forza istituzionale e linguaggi artistici per riportare al centro dell’attenzione il tema del carcinoma mammario, la prima neoplasia femminile per incidenza. “We Breast”, Un evento che unisce scienza, cultura e politica. Il 21 ottobre 2025, nella prestigiosa Sala della Lupa della Camera dei Deputati, si svolgerà “We Breast. Dalla cura al prendersi cura”, un evento unico promosso in occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - ?? “We Breast. Dalla cura al prendersi cura” alla Camera dei Deputati: scienza, arte e istituzioni insieme contro il tumore al seno

Approfondisci con queste news

Più accogliente, organizzato e tecnologico, il centro di senologia dell’Ospedale Santo Spirito cambia volto. La Breast Unit offre un nuovo modello di assistenza per le pazienti, con percorsi di cura maggiormente accessibili che tengono conto non solo degl - facebook.com Vai su Facebook

We Breast: l’evento e la performance artistica con Roberta Rovelli - Dalla a prendersi cura" è un evento a favore della prevenzione del cancro al seno nel quale avrà luogo una performance artistica speciale ... Lo riporta msn.com

Salute, Roma: 08.10 ore 19, Camera dei Deputati, conferenza stampa WE BREAST | Tumore al seno. Tra i presenti: Roberta Rovelli - 10 ore 19, Camera dei Deputati, conferenza stampa WE BREAST | Tumore al seno. Riporta politicamentecorretto.com

Salute, Loizzo (Lega): 21/10 'We breast' alla Camera, rivedere Pdta tumore al seno - "'We Breast' arriva finalmente a Roma nel palazzo di Montecitorio, che sarà illuminato il 20 ottobre di rosa, giorno della prevenzione al tumore della mammella. Lo riporta 9colonne.it