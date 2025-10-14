Ztl Centro accesa anche la notte Da Trevi a via Veneto monta la rabbia | Pronti alle barricate

Pure a volerla trovare, una voce fuori dal coro non c'è. La proposta avanzata dal Municipio I al Campidoglio, con una risoluzione approvata giovedì scorso in Consiglio, per chiedere di tenere i varchi di tutta la Ztl Centro accesi non solo fino alle 18 ma anche il venerdì e il sabato dalle 23 alle tre del mattino, per i ristoratori è un boccone amaro. Basta fare un giro nel rione Trevi, nei vicoli che circondano la fontana progettata da Nicola Salvi, per rendersene conto. «Sarebbe una calamità, per noi lavoratori e per i clienti, che finora riuscivano a parcheggiare entrando in centro dopo le 18», dice Ivan, receptionist di "Don Pasquale Restaurant & Bar", il locale in via delle Muratte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ztl Centro "accesa anche la notte". Da Trevi a via Veneto monta la rabbia: "Pronti alle barricate"

