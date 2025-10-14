Zls ok al protocollo d’intesa | Collegamento Ferrara-Ravenna con A13 statale 16 e Cispadana

Una strategia condivisa, una visione d’insieme e un obiettivo chiaro: rafforzare la competitività del sistema produttivo e logistico regionale. È questo il senso del protocollo d’intesa siglato tra Regione Emilia-Romagna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Un accordo triennale che mette nero su bianco la volontà di dare piena operatività alla Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna (ZlsER) e di farne un volano di sviluppo per imprese, infrastrutture e territori. La firma, arrivata ieri nella sede della Regione, è stata l’occasione per ribadire un concetto chiave: la competitività si costruisce sulle connessioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

