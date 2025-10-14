Zls ok al protocollo d’intesa | Collegamento Ferrara-Ravenna con A13 statale 16 e Cispadana
Una strategia condivisa, una visione d’insieme e un obiettivo chiaro: rafforzare la competitività del sistema produttivo e logistico regionale. È questo il senso del protocollo d’intesa siglato tra Regione Emilia-Romagna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Un accordo triennale che mette nero su bianco la volontà di dare piena operatività alla Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna (ZlsER) e di farne un volano di sviluppo per imprese, infrastrutture e territori. La firma, arrivata ieri nella sede della Regione, è stata l’occasione per ribadire un concetto chiave: la competitività si costruisce sulle connessioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Alba: Vino e tè, firmato il protocollo d'intesa tra l'Istituto per i paesaggi vitivinicoli e la delegazione della Contea di Anxì. Un incontro importante nel campo della cultura. Una firma per un'intesa che unisce le nostre comunità e le fa crescere, alla presenza di auto - facebook.com Vai su Facebook
Protocollo d’intesa tra AbaRC e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera https://ilmetropolitano.it/2025/10/10/protocollo-dintesa-tra-abarc-e-capitaneria-di-porto-guardia-costiera/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Zls, ok dal governo. Meno burocrazia e agevolazioni in arrivo per le imprese - La presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni ha firmato il decreto di istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) dell’Emilia- Secondo ilrestodelcarlino.it
ZLS, presentata la proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) nel Lazio - La ZLS è una delle misure chiave per il rilancio delle aree portuali e industriali: punta a semplificare i processi amministrativi e a incentivare nuovi investimenti, promuovendo sia la competitività ... regione.lazio.it scrive
In Emilia-Romagna la Zls può creare 20mila posti nel 2031 - Romagna potrebbe generare oltre 20mila nuovi addetti e un aumento del Pil superiore al 70% entro il 2031 nello scenario più favorevole. Lo riporta ansa.it