Zls firmato l’accordo Rafforzerà la competitività del sistema produttivo e logistico

Integrazione delle piattaforme logistiche regionali con il sistema doganale anche per semplificare il ciclo importexport, utilizzo di tecnologie digitali per facilitare i processi di importexport e l’individuazione condivisa dei punti di inefficienza nella movimentazione multimodale delle merci, iniziative di comunicazione e valorizzazione delle opportunità legate alla Zlser (Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna legata al Porto di Ravenna ) e all’eventuale Zfd (zona franca doganale). Firmato ieri a Bologna - dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dall’assessora alle Infrastrutture, Irene Priolo, dal direttore territoriale dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, Marco Cutaia, e dal commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, Francesco Benevolo - il protocollo di intesa, che avrà una durata triennale, e impegna le istituzioni a collaborare nello sviluppo della Zlser, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del territorio e renderlo un hub strategico nei traffici internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

