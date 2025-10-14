Zidane sorprende tutti su Maignan | Non mi stupirebbe vederlo alla Juventus

Le parole di Zinedine Zidane continuano a far discutere. Durante il Festival dello Sport di Trento, l’ex campione del mondo e leggenda del calcio francese ha parlato a ruota libera del movimento italiano, ma una frase in particolare ha scatenato un vero terremoto mediatico. Interrogato sul futuro di Mike Maignan, il portiere simbolo del Milan, Zidane ha risposto con la consueta franchezza: « Non sarei sorpreso se arrivasse alla Juventus, è un buon portiere ». Una battuta secca, ma pesante. Pronunciata da una figura del calibro di Zidane, che conosce bene l’ambiente bianconero e mantiene contatti frequenti con la dirigenza juventina, assume il valore di un segnale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

