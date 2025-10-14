zero sorprese ma occhio agli astenuti

Capobianco Nessuna sorpresa dal voto regionale nella patria dem. Anche stavolta Empoli e l’ Empolese Valdelsa si confermano roccaforti del centrosinistra. L’ affluenza, pur in calo rispetto alle precedenti tornate, si mantiene sopra la media toscana: oltre il 50% degli aventi diritto si è recato alle urne, segno positivo in un contesto generale di crescente disaffezione. Il Pd si conferma primo partito nell’area, superando il 45% e trainando la coalizione di centrosinistra a risultati molto solidi, che soprattutto in talune sezioni cittadine sfiora percentuali bulgare. A Empoli sopra la media regionale i M5S nonostante i mal di pancia per l’intesa con i dem, visto il ruolo in opposizione in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

