"Se guardiamo l’evolversi della partita abbiamo perso due punti a Montespertoli. Avremmo meritato di più, ma non siamo stati bravi a chiudere la sfida quando ne abbiamo avuto la possibilità. Un pareggio non è comunque un dramma, ma ci deve insegnare che in questo campionato niente va lasciato al caso". Non è soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo l’1-1 ottenuto dalla sua squadra in casa del Montespertoli. Il problema non è però tanto il gioco, quanto la scarsa ‘cattiveria’ nei momenti cruciali della partita: "Non siamo partiti bene, ma poi avevamo ripreso il controllo delle operazioni, contro una squadra organizzata, solida e che ci ha sempre concesso pochi spazi – insiste nella sua disamina il tecnico amaranto -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Zenith, "due punti persi". Settesoldi non è contento