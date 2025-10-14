Zelensky incontrerà Trump a Washington

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà il suo omologo americano Donald Trump alla Casa Bianca venerdì. Zelensky incontrerà Trump Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato ai giornalisti a Kyiv che venerdì si recherà negli Stati Uniti per discutere con il suo omologo americano Donald Trump delle capacità di difesa aerea e .

