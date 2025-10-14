Zelensky incontrerà Trump a Washington

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà il suo omologo americano Donald Trump alla Casa Bianca venerdì. Zelensky incontrerà Trump Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato ai giornalisti a Kyiv che venerdì si recherà negli Stati Uniti per discutere con il suo omologo americano Donald Trump delle capacità di difesa aerea e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

zelensky incontrer224 trump washingtonUcraina, Trump e Zelensky si incontrano alla Casa Bianca venerdì 17 ottobre - Durante la visita a Washington, il leader ucraino incontrerà il presidente Usa e aziende militari ed energetiche. Secondo msn.com

Trump: «Ora tocca all’Ucraina». E Zelensky andrà a Washington - Nonostante il premio Nobel sia sfumato e l’attenzione del mondo sia tutta per il processo di pace in Medio Oriente, il presidente Donald Trump sembra non voler dimenticare una delle ... Scrive ilmessaggero.it

zelensky incontrer224 trump washingtonZelensky ha detto che venerdì andrà negli Stati Uniti per incontrare Trump - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che venerdì si incontrerà con quello statunitense Donald Trump a Washington, negli Stati Uniti. Come scrive ilpost.it

