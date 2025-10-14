Zelensky a Washington questa settimana

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si recherà a Washington questa settimana per incontrare l’omologo statunitense Donald Trump “Incontrerò il presidente Trump a Washington questa settimana”, ha dichiarato Zelensky oggi in una conferenza stampa a Kiev insieme all’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas aggiungendo che diversi funzionari di Kiev sono. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

