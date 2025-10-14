Zazzaroni elogia Francesco Pio Esposito | talento puro e prospettive da campione! Le parole del direttore del CorSport

Inter News 24 Zazzaroni non si trattiene: ecco qual è il parere del giornalista sulle prestazioni di Pio Esposito: il commento nel podcast. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto nel podcast Numer1, ha parlato dell’attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito, sottolineando le sue qualità e il potenziale che lo distingue dai coetanei italiani. Il giornalista ha evidenziato come Esposito possieda le caratteristiche per emergere nel calcio italiano, a differenza di altri giovani: «Pio è molto più forte di Camarda: ha le stimmate del giocatore. Riusciremo a rovinarlo, sono sicuro, perché già anche noi nei titolo abbiamo sparato». 🔗 Leggi su Internews24.com

