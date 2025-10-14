Zanetti nuovo vicepresidente di una speciale Commissione FIFA | ecco quale e di cosa si occuperà
Zanetti. Una nuova nomina di prestigio arricchisce il palmarès di Javier Zanetti. Durante la riunione del Consiglio FIFA di ottobre, l’ex capitano dell’ Inter e attuale vicepresidente del club nerazzurro è stato ufficialmente designato vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale del Calcio. L’organismo ha il compito di promuovere il calcio come strumento di impatto positivo a livello sociale, valorizzando l’inclusione e il senso di comunità. Zanetti, da sempre impegnato in attività benefiche attraverso la sua Fondazione PUPI, porterà la propria esperienza e visione al servizio della Commissione per il mandato 2025-2029, contribuendo a definire strategie e iniziative a livello globale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
