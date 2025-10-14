Zaia furioso | Veneto alla Lega ma con veti su di me

Luca Zaia è furioso. E tutti i veti subiti ora li rispedisce al mittente, con cattiveria quasi. Ha dovuto ingoiare il no a un nuovo mandato, poi il no a una sua lista e infine l’ennesimo no al suo nome sul simbolo. Davvero troppo per il Doge. Che rivela: tutti questi veti sono stati chiesti dagli alleati del centrodestra in cambio della presidenza del Veneto alla Lega. La denuncia contro gli alleati. “A noi, sia a me che ad Alberto (Stefani, candidato leghista per le Regionali, ndr), risulta che questa sia stata una pregiudiziale per portare a casa la presidenza. Io non credo a quello che leggo sui giornali, ovvero che è tutto un problema leghista, considerato che di veti ce ne sono stati tanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Zaia furioso: Veneto alla Lega ma con veti su di me

Argomenti simili trattati di recente

La premier al comizio per il candidato presidente rilancia gli attacchi alla magistratura. Il post-Zaia sarà leghista solo con un accordo per la Lombardia a Fratelli d’Italia, ma spunta Giorgetti - facebook.com Vai su Facebook

Simbolo della Lega senza Zaia in Veneto, tensione sulla Lombardia - Il futuro di Luca Zaia e, guardando avanti, quello della Lombardia. Come scrive ansa.it

Luca Zaia è un caso e scoppia la tensione tra Lega e FdI in vista delle elezioni in Veneto, cosa succede - Elezioni in Veneto, scontro tra Lega e FdI: esclusa la lista di Luca Zaia, che non potrà usare il suo nome nei simboli ufficiali della coalizione ... virgilio.it scrive

Luca Zaia e le elezioni in Veneto: «Ho capito che sono un problema». Il dubbio atroce della Lega: «E se non corre?» - Il governatore uscente incerto sulla candidatura: «Prima tolgono la mia lista, poi anche il nome: non era mai successo» ... Da corrieredelveneto.corriere.it